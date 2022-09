Au restaurant, la chasse au gaspi ça paye !

C'est vrai que la tentation est grande devant un tel buffet, de remplir son assiette et parfois un peu trop. Les habitués de ces restaurants où on se serre à volonté ont tous des anecdotes à raconter. "Des gens avec des tupperwares dans le sac", raconte un client. À Montauban (Tarn-et-Garonne), la patronne d'un établissement a assisté, récemment, au même type de scène. Alors madame Li a décidé de mettre un frein au gaspillage en taxant les yeux plus gros que le ventre. Le message est affiché un peu partout. Ne pas terminer son assiette coûte désormais cinq euros. Dans un restaurant de cuisine traditionnelle, la chasse au gaspi se fait par de petits gestes. "S'il y a des tables qui ont besoin d'un peu plus de pain (...), on va venir et on va ajuster le besoin en pain", explique Fabien Jeanjean. Même souci pour l'eau, les fonds de carafe servent à arroser les plantes. Et dans les assiettes, les portions sont calibrées au plus juste. Résultat, très peu de déchets à la fin du service, des restes qui en plus seront recyclés en compost. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis