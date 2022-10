Au royaume des coucous !

Pierre Ferraris est un chef d’orchestre original. Dans sa chorale, tout le monde fait "coucou". Certains chantent plutôt aigu, d’autres, un peu plus gras. Les plus anciens sont un peu poussifs. Pierre est horloger à Castelnau-Montratier (Lot). Dans sa maison en campagne lotoise, il a créé le royaume du coucou. Les 70 pendules abritent toutes un petit oiseau. Certains sont bicentenaires, à l’origine des pendules de la Forêt-Noire en Allemagne. Dans ces contrées, le coucou est le réveil du matin. Dans son atelier, Pierre en a disséqué des dizaines, démonté et remonté pour en comprendre le mécanisme. Pierre s’est passionné pour ces mécanismes qui mêlent horlogerie et automate. Ses confrères ne s’y intéressent plus, ce qui fait de ce premier un oiseau rare dans le métier. Il y a deux ans, avec des amis, il s’est attelé à la construction du plus grand coucou du pays. Ce dimanche, Pierre avancera d’une heure l’horloge de son coucou. Et comme il n’a pas encore installé l’oiseau qui va avec, c’est lui qui chantera à sa place. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis, M. Larradet