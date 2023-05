Au trot sur la plage

À vive allure, les chevaux traversent l'étendue de sable. Face aux martellements de leurs sabots, une foule hypnotisée. Un hippodrome sur l'estran, comme dessiné par la mer. Le spectacle est éphémère, il dure seulement le temps d'une marée. Plus que de simples courses, c'est une institution. C'est un rendez-vous à ne pas manquer depuis plus de 130 ans. Comme beaucoup, Paul est venu en famille. Cet ancien jockey ne rate jamais une course. Plus tôt dans la journée, les bénévoles ont attendu le dernier moment pour tout installer. À tracer, 1 200 mètres de piste, et 250 piquets sont à planter. Quand la mer descend, les tracteurs avancent. Ça y est, plus qu'une heure avant la première course, pas une minute à perdre. Place à présent aux chevaux. Ils doivent s'approprier l'espace. Le sol est humide, et s'enfonce même parfois sous les sabots. Le top départ est lancé, la compétition peut commencer. Tout l'après-midi, sept courses s'enchaînent, uniquement du trot, comme le veut la tradition. À quelques mètres de là, les paris sont déjà ouverts. Tout le monde se précipite et mise au minimum deux euros. Une famille, originaire de Beauvais, n'a pas dit son dernier mot. Elle joue cette fois le numéro dix. Course terminée, enfin un pari gagné. À 17 heures, la marée monte, et bientôt, il ne restera plus aucune trace de cet hippodrome marin. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby