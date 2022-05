Au volant, les Occitans champions du klaxon !

C’est une poésie matinale qui écorche les oreilles les plus sensibles : des noms d’oiseau qui fusent derrière le volant tous les jours aux heures de pointe. Certains sont avouables, d’autres plus difficiles à prononcer devant une caméra. Au petit jeu des injures, l’Occitanie occupe la deuxième marche du podium, juste derrière la région Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, Toulouse prend la tête du classement sur une autre spécialité : le coup de klaxon. Les Parisiens, eux, excellent pour doubler à droite ou serrer de trop près. "En Occitanie, c’est vrai qu’on n’est pas top niveau conduite. Puis, on est quand même relativement mou ici. On a le temps, on est dans le Sud", affirme un automobiliste. Une nonchalance qui peut en énerver certains au point de les faire sortir de leurs gonds et de leur voiture. Cette attitude est fréquente à Paris, Montpellier ou Orléans. Le vélo serait un antidote à cette agressivité, comme la voiture électrique qui, apparemment, rend le conducteur zen. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe