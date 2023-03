Au zoo, les animaux n’hibernent pas

Le charmant marsupial, la star australienne de Beauval, fascine les enfants, de quoi oublier les stations de ski et profiter du parc dans son ambiance hivernale. Si la météo semble trop fraîche pour Talia, le bébé dromadaire de six semaines, le loup arctique quant à lui se laisse volontiers observer. Mais ce que tout le monde vient voir, c'est bien sûr les pandas, très occupés à faire la sieste. L'apparition du takin, un animal primitif, fait toujours son effet. Des sapins sont déposés dans leurs enclos afin de les stimuler. Casser la routine, c'est aussi l'objectif pour les otaries. Pas de spectacles l'hiver, mais des entraînements expliqués au public, même si l'eau du bassin est à six degrés. Un peu plus loin à l'abri des regards, un tout autre balai occupe le directeur du parc. La plus grande volière d'Europe est en cours d'installation, et il reste un mois et demi pour boucler les travaux. Il y a 43 ans, le parc de Beauval occupait cinq hectares. Aujourd'hui, il est presque dix fois plus grand et accueille 35 000 animaux. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély