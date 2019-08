Aubencheul-au-Bac : les vacanciers associent camping et pêche

Dans le nord, de nombreux campings sont implantés au bord des étangs. Les amateurs de pêche profitent du dépaysement pour comprendre les éléments de l'activité. Outre la passion, le plaisir est de passer des moments entre amis et familles. À Aubencheul-au-Bac, la seule règle au bord des étangs est de remettre les poissons pêchés dans l'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.