Auberge, le bonheur fait maison

Dans une même journée, Jean-Pierre Raynal peut passer du tout au tout, de la convivialité, à la solitude matinale d'agriculteur. La chaleur se trouve uniquement dans l'accent chantant de cet Aveyronnais pur jus. L'exploitation familiale compte 90 vaches Aubrac, et c'est Jean-Baptiste, son fils, qui a désormais pris les choses en main. Ses parents se sont installés ici en 1957. Amoureux de sa région, Jean-Pierre n'a jamais eu la folie des grandeurs. Lui, ce qu'il voulait, c'était partager son amour des bonnes choses. En milieu de matinée, il est déjà temps de mettre les bottes de côté. L'éleveur devient restaurateur, à la recherche des bons produits, à commencer par le fromage. À onze heures, c'est le retour à la ferme, celle de son enfance, où jamais il n'aurait imaginé qu'elle deviendrait un jour un restaurant. Dans sa cuisine, Jean-Pierre peut compter chaque jour sur sa femme, pour l'aider à préparer, à servir, et à concocter de bons petits plats. À 58 ans, Jean-Pierre ne s'en cache pas, c'est un rêve d'enfant qu'il vient de réaliser. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive