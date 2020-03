Auberges de montagne (2/4) : l'auberge de la Besse, une bonne adresse en Ardèche

Il y a 68 ans, Gérard Méjean est né dans une ferme au toit de lauze située aux confins de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Depuis, il ne l'a pas quittée et y tient une auberge avec son épouse et son fils. Ce dernier a pris les rênes de la cuisine et propose aux visiteurs des recettes à l'image de la richesse du terroir. Plus qu'un endroit où manger, l'auberge de la Besse est un havre de paix qui même en hiver ne ferme jamais ses portes.