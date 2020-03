Auberges de montagne (3/4) : l'auberge Notre Dame des Neiges, une spécialiste de la tartiflette

Depuis plus de 20 ans, la famille Riotton gère l'auberge Notre Dame des Neiges, à Balme-de-Thuy (Haute-Savoie). Dans cet établissement, Jean-Pierre prépare avec passion la spécialité de la maison, une généreuse tartiflette, à base de pommes de terre et de reblochon, fromage typique de la région. L'auberge se trouve non loin du plateau des Glières, haut lieu de la résistance contre les nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.