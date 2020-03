Auberges de montagne (4/4) : la ferme des Vônezins, un endroit à part pour un feu d'artifice de saveurs

Accrochée à flanc de montagne au cœur des Aravis, la ferme des Vônezins est un endroit au décor traditionnel où règne la quiétude. Philippe Carteron, son propriétaire, a mis plusieurs années pour rénover cette bâtisse qui date de 1787, avant de la transformer en auberge. En cuisine, il reproduit des recettes rustiques et généreuses héritées de sa mère. Et sur sa terrasse ensoleillée, les randonneurs dégustent les vins de Savoie et la charcuterie locale.