Aubervilliers : les résultats du bac sont connus

Comme prévu, les élèves concernés ont pu découvrir leurs résultats ce 9 juillet à dix heures à Aubervilliers. Comme l'avait assuré Jean-Michel Blanquer la veille au soir, tous les candidats de l'établissement ont obtenu leurs résultats à l'heure indiquée. Toutefois, cette session 2019 restera pour de nombreux candidats et parents, un mauvais souvenir. Tous devront attendre 19h ce 9 juillet pour savoir s'ils sont bacheliers ou non.