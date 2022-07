Aubigny-sur-Nère, un petit bout d’Écosse en France

Des allures gaéliques et quelques notes de musique. On s’imagine à Édimbourg, peut-être Glasgow. En réalité, nous sommes en plein cœur du Berry, à Aubigny-sur-Nère. Surprenante bourgade où l’on porte le kilt sans complexe. Même l’adjoint au maire abord fièrement cette étoffe, typique des peuples celtes. Si les couleurs de l’Écosse flottent devant la mairie, c’est parce qu’Aubigny n’a pas toujours été française. La ville a été sous le contrôle d’une illustre dynastie britannique, la famille Stuarts. Chaque mur, chaque ruelle portent l’héritage de cette famille. Elle qui fit reconstruire entièrement la ville après un incendie ravageur au XVIe siècle. Il y a bien des signes qui nous rappellent que l’Écosse est à 1 500 km. Mais à part cela, les Albiniens poussent la ressemblance jusqu’au bout, jusque dans leur cave où se cache un trésor local. Emmanuel vend environ 600 bouteilles par an. Il n’y a pas de distillerie à Aubigny, il n’y en a jamais eu. La ville fait produire ce whisky en Bourgogne. TF1 | Reportage D. De Araujo, J.P Héquette