Les animaux de ferme dans la neige

L'Aubrac comme on l'aime. De la neige immaculée à perte de vue, des arbres figés par le froid et des bêtes. De belles vaches aux yeux maquillés et aux cornes sinueuses enfoncées dans la poudreuse. La famille Niel vit sur ce plateau depuis cinq générations. De mémoire d'éleveur, cela fait 20 ans qu'il n'a pas neigé autant. Dans l'étable, les vaches s'adaptent bien car il y fait chaud. Les Aubrac ont compris que l'hiver s'est installé. "Elles ont un baromètre que personne ne peut imaginer", explique Serge. A quelques kilomètres de là, isolés en lisière de forêt, les poulains sont les plus heureux. Ces Highland ont l'habitude des grands froids. Ils viennent du nord de l'Ecosse et l'hiver, l'Aubrac est un terrain de jeu. Mathilde Bonneville et sa famille tiennent un centre équestre. Ils font de la voltige, de l'élevage et organisent des stages au contact de ces chevaux qu'il faut sans cesse entraîner. Travailler sur l'Aubrac, c'est aussi aimer l'isolement, randonner, profiter de cette lumière hivernale et peut-être croiser au détour d'un chemin des bêtes appréciant ces paysages enneigés.