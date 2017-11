Aubusson connaît de lourdes difficultés financières

Aubusson est une ville célèbre pour ses tapisseries, sa scène nationale de théâtre et sa piscine olympique. Pourtant, elle est trop endettée. Elle est obligée de revendre des biens et d'augmenter ses impôts. En effet, la fiscalité locale a explosé pour cette communauté : 20% d'augmentation pour la taxe d'habitation et 8% pour la taxe foncière. Aubusson est en état de faillite. Elle plombe les comptes de la communauté de communes solidaires de toutes ses dettes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.