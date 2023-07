Aucun dermato en Creuse, les départements voisins débordés

S'armer de patience pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, voici le quotidien dans ce cabinet médical. Ici, la secrétaire reçoit chaque jour de très nombreux appels, entre 300 et 500. C'est une situation de plus en plus critique pour la dermatologue, installée en libérale depuis 25 ans. Avec des effectifs en baisse, les praticiens sont débordés. Sauf en cas d'urgence, les délais pour consulter s'allongent. Cette patiente venue pour sa fille a pris rendez-vous en début d'année. Avec 34 professionnels installés en Haute-Vienne et en Corrèze, mais aucun en Creuse, le Limousin est la région dans l'Hexagone avec la plus faible densité de dermatologues pour 100 000 habitants. On en compte deux fois plus au niveau national. Pour remédier à la situation, plusieurs pistes sont explorées : développement de la télémédecine et formation plus poussée des généralistes. Quant au nombre d'internes en dermatologie, avec la suppression en 2019 du numerus clausus, il faudra là aussi être patient. À condition bien sûr que les futurs médecins s'installent dans les régions les plus dépourvues. En Limousin, le scénario le plus plausible prévoit une baisse du nombre de dermatologue jusqu'en 2037. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Gathy, E. Sarre