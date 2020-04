Aucune restriction de circulation à la frontière franco-italienne

Plus de 800 nouveaux décès ont été recensés en Italie ces dernières 24 heures. Alors que le confinement a été prolongé jusqu'à Pâques, les Italiens doivent donc encore respecter les mesures draconiennes mises en place pour éviter la propagation du virus. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui souhaitent entrer sur le territoire italien. En effet, nos correspondants qui se sont rendus à Bergame, épicentre de l'épidémie en Italie, ont pu passer la frontière sans aucun contrôle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.