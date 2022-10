Aucune victime à déplorer à Bihucourt

Il n'y a aucune recherche en cours. Le bilan n'a pas changé, un seul et unique blessé, très léger d'ailleurs, et pas de personnes disparues. Pourtant, "c'est complètement fou", il suffit de regarder au sol tout autour pour voir des obstacles par dizaines. Il y a par exemple des branches d'arbres absolument partout, parfois énormes. Beaucoup plus inquiétant que cela, des piliers de béton et des briques par dizaines sont tombés. Certains habitants disaient que les obstacles volaient littéralement dans le ciel ce dimanche soir. D'un autre côté, des piliers en bois gigantesques se sont également décrochés. Tout autour, juste au-dessus des têtes, il y a des câbles électriques qui pendent et évidemment, le courant a été coupé parce que c'est beaucoup trop dangereux. On a discuté avec le maire de la commune pour lui demander comment expliquer ce qui est vraiment un miracle. Il disait que ce dimanche soir, les 350 habitants ont très vite compris que quelque chose clochait en regardant le ciel avec d'immenses nuages noirs et un vent qui s'est levé de façon très brutale. TF1 | Duplex G. Brenier