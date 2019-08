Aude : 20ème édition de la Fête du Cassoulet à Castelnaudary

À Castelnaudary, on ne plaisante pas avec le cassoulet. La commune s'est d'ailleurs revendiquée comme la capitale mondiale de ce plat emblématique et organise chaque année une fête en son honneur. La Fête du Cassoulet en est à sa 20ème édition cette année 2019. C'est l'occasion pour les habitants et les visiteurs de goûter à diverses préparations de cassoulet dans une ambiance festive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.