Aude : le bilan de l'inondation s'alourdit d'heure en heure

Du jamais vu depuis 127 ans ! Les pluies violentes qui ont frappé l'Aude la nuit dernière et dans la matinée du 15 octobre 2018 ont été d'une force inouïe. Les habitants n'en reviennent pas. A Trèbes, la crue a atteint les sept mètres. L'inondation a fait neuf morts et cinq blessés mais le bilan risque encore de s'alourdir. En effet, les secours ne sont pas encore parvenus à atteindre les zones les plus inondées. Découvrez en images les dégâts provoqués par les inondations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.