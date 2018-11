Aude : les écoles dévastées par l'inondation rouvrent leurs portes

Les dernières inondations de l'Aude ont détruit l'école primaire de la commune de Conques-sur-Orbiel. Grâce aux dons qui sont afflués de partout et aux bénévolats, l'établissement est de nouveau opérationnel. Certains enfants ont du mal à s'habituer au nouvel environnement car les salles de classe ont toutes été rénovées. D'autres, par contre, sont tout simplement ravis de revoir leurs amis. N'empêche, les souvenirs de ces tragiques inondations sont encore gravés dans leurs mémoires. Notons que dans les écoles sinistrées de l'Aude, des psychologues ont été mobilisés pour être à l'écoute des élèves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.