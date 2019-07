Aude : l'accrogrotte, une nouvelle aventure qui attire des vacanciers

Dans l'Aude, le gouffre de Cabrespine offre une expérience inédite aux visiteurs grâce au parcours accrogrotte. Avant de partir à l'aventure, il faut s'équiper au milieu des montagnes. Guidés par un superviseur, les apprentis spéléologues peuvent ensuite prendre la direction du gouffre qui mesure à plus de 100 mètres de profondeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.