Aude : quid de la situation après les inondations ?

Le 15 octobre 2018, le département de l'Aude a été frappé par des inondations. Des torrents de boue avaient tout emporté faisant quinze morts et d'immenses dégâts. Presque trois mois après, toutes les plaies sont loin d'être cicatrisées. Du côté de Saint-Hilaire, certains habitants se retrouvent avec le strict minimum pour vivre en attendant le long travail de reconstruction et d'indemnisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.