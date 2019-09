Aude : un incendie ravage 150 hectares de pinèdes

Dans le département de l'Aude, un incendie a ravagé 150 hectares de pinèdes. Le feu a pris à la lisière d'un domaine viticole dans l'après-midi du 4 septembre 2019. Toute la nuit, environ 300 pompiers ont lutté contre l'incendie dans des conditions difficiles. À Conques-sur-Orbiel, l'intervention des soldats du feu sur la place du village rappelle les inondations qui ont dévasté la région, il y a moins d'un an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.