Auditions à l'aveugle pour embaucher

On se croirait presque dans les coulisses d'un spectacle. Mais derrière le micro, ni humoriste ni chanteur, se succèdent tour à tour des demandeurs d'emploi. Tous ont deux minutes trente, top chrono, pour convaincre une soixantaine de recruteurs assis de l'autre côté du rideau. "Les CV ne s'empilent plus comme avant. Donc, il y a une pénurie de candidatures assez poussée" ; "On cherche beaucoup de monde pour cet été comme des producteurs de production ou du personnel en maintenance", témoignent deux d'entre eux. À la clé, des centaines de contrats. Et pour tenter d'en décrocher un, tous les arguments sont bons. Philippe vient de passer. Il cherche un emploi depuis plus de huit mois. Se présenter derrière un rideau à l'aveugle, c'est justement ça la grande différence. Après les auditions, place aux entretiens plus formels. Il est temps pour les 30 candidats de parler aux employeurs, cette fois, en face-à-face. En moyenne, entre 30 et 40% des candidats auditionnés à l'aveugle décrochent un contrat. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel