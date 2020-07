Augmentation des cas positifs de Covid-19 en Bretagne : comment réagit-on à Saint-Malo ?

En Bretagne, 110 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en cinq jours. À Saint-Malo, le niveau d'inquiétude n'est pas le même face à cette situation. Selon certains, tant que les mesures sanitaires sont respectées, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'autres, à majorité commerçants, pensent qu'aucune erreur n'est plus permise, étant donné que la saison d'été a déjà mal commencé. Du côté des vacanciers, la vigilance est restée de mise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.