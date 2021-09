Augmentation des salaires : où en est-on dans les différents secteurs d'activité ?

Un premier accord vient d’être signé dans le secteur de la propreté. À partir du 1er janvier 2022, les employés de cette branche bénéficieront de +1,6% de leurs salaires. Le taux horaire passe donc de 10,56 euros à 10,73 euros. Soit 17 centimes de plus, jugés insuffisants par certains syndicats qui rappellent que l’inflation, elle, est de 1,9%. Raison pour laquelle le secteur accompagne donc cette augmentation d’une hausse de la prime annuelle, mais aussi de la prime transport. Des discussions vont être ou sont déjà engagées dans d’autres secteurs. C’est le cas dans la prévention sécurité, le transport routier, le commerce de détail, les fruits et légumes, l’aide à domicile, l’industrie agroalimentaire, ou encore l’hôtellerie et restauration, qui peine à recruter. Le gouvernement pousse à ces négociations, mais c’est aussi à lui de montrer l’exemple. Benjamin Dard, chef adjoint de notre service économie, rebondit sur deux leviers sur lesquels il pourrait agir : le Smic et le point d’indice des 5,5 millions de fonctionnaires. Notons qu’à l’exception de 2016, ce dernier est gelé depuis plus de dix ans.