"Augustodunum", l'amour du spectacle se transmet de génération en génération

Depuis 34 ans à Autun, en Saône-et-Loire, plus de 300 bénévoles font revivre 2 000 ans d'histoire à travers le spectacle "Augustodunum" mené par Michaël Guijo. Il s'agit d'un voyage au premier siècle de notre ère, raconté en musique par des personnages qui traversent le temps. Une représentation réalisée par des bénévoles passionnés qui partagent l'amour du spectacle. Une recette qui semble fonctionner, car le public est charmé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.