Aulon s’accroche à la montagne des Pyrénées

Accroché à la montagne, Aulon est un village paisible. La commune compte quatre éleveurs mais au XIXe siècle, ils étaient une centaine. Pour rejoindre leurs anciennes granges, il faut emprunter une impasse. Mieux vaut avoir un bon véhicule. A l'époque, les bergers passaient l'hiver dans ces abris de pierres avec leurs chèvres et leurs moutons. Quand Pierre est arrivé il y a 30 ans, il ne restait que quelques murs. Son coup de cœur pour ces ruines a été immédiat. Il achète alors sa grange et la restaure. Mais si le cadre est idyllique, vivre ici est difficile. A cause des fortes neiges, la route et l'électricité sont souvent coupées : il faut être autonome. Entourée par les sommets, la commune se trouve dans une réserve naturelle. Luc, l'un des gardiens de ce parc, veille sur cette faune sauvage. L'hiver, les animaux sont plus durs à observer. Les traces sont un indice de leur passage. Peu connue, cette réserve est l'une des mieux protégées des Pyrénées. Avec moins de 100 habitants, la commune vit au rythme de ces bêtes. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet