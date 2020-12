Lozère : le bourg d'Aumont-Aubrac sous la neige

Après plusieurs hivers sans neige, les habitants d'Aumont-Aubrac (Lozère) se sont réveillés de bonne humeur ce lundi. L'un d'entre eux nous a confié qu'il n'avait pas déneigé depuis 2008 et à cette époque, il y avait près de 90 cm d'épaisseur. Et dans ce village, les flocons blancs sont également tombés le 25 décembre. De quoi réjouir les habitants, notamment les enfants. Plusieurs vacanciers sont venus profiter de la neige, mais pas sans quelques difficultés. Une dame, qui vient de Nîmes, a été surprise et a même dû s'accrocher à son gendre pour marcher après avoir glissé. Les déneigeuses tournent à plein régime à Aumont-Aubrac. Pour Bruno, déneigeur, la journée a commencé depuis 4h du matin. Et pour les habitants, la pelle à neige est devenue un accessoire indispensable ce matin. Marie-Louise, 78 ans, a aussi déneigé. Cette dernière vit à Aumont-Aubrac depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le photographe profite aussi de la tombée de neige pour quelques clichés devant l'église Saint-Etienne. Enfin, pour les plus téméraires, une bonne descente en luge s'impose.