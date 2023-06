Aurez-vous la flamme ?

C'est une cérémonie presque sacrée. Un passage obligé, qui l'an prochain, va embraser la foule sur les routes de l'Hexagone. Alors, on a demandé à un boulanger de Lens (Pas-de-Calais) si voir passer la flamme olympique dans sa ville, c'était littéralement la cerise sur le gâteau. Pour tout vous dire, il nous a pris au mot. Lens, son stade si populaire, son histoire, la lampe de mineurs, très symbolique, dont les jeux vont raviver le feu. Mais elle passe quand cette fameuse flamme ? Il va falloir attendre près d'un an. Elle arrivera par bateau à Marseille le 8 mai 2024 avant d'entamer un tour du pays : 400 villes, 10 000 relayeurs, 80 jours de voyage et même plusieurs excursions outre-mer. Une dizaine de personnes veilleront 24H/24 sur cette flamme qui sera allumée dans plusieurs lanternes, à cause des distances, comme à La Réunion. Un parcours extrêmement diversifié. De Chamonix au Mont-Saint-Michel, en passant par les vignes de Bourgogne, les jeux devraient vite allumer le feu devant un public conquis. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Debut, S. Vincent