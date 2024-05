Aurores boréales : un spectacle féerique !

Ce n'était pas un rêve, le ciel français nous a bien offert ce cadeau la nuit du vendredi. Vous pensiez avoir déjà tout vu du Mont-Saint-Michel ? Et pourtant le voilà, magnifié par des aurores boréales. Des couleurs féeriques visibles du nord au sud de l'Hexagone. A 46 ans, Frédéric Mutryn, photographe amateur, a réalisé la photo de sa vie cette nuit. Comme lui, vous êtes nombreux à avoir choisi de ne pas fermer l'œil dans l'espoir de les apercevoir. Dans le Jura, ce couple de photographes et influenceurs voyage a patienté des heures avant de capturer les clichés. Comment expliquer que ce phénomène se produise dans l'Hexagone, d'habitude visible uniquement au niveau des pôles ? La nuit de ce vendredi, une activité solaire exceptionnelle a créé une énorme quantité de particules lumineuses appelées photons. Ce samedi soir, la tempête solaire comme on l'appelle devrait atteindre sa pleine puissance. Alors un conseil : gardez les yeux ouverts ! TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Perrot