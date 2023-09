Aussi doux en Bretagne qu'en Corse !

Les sandales sont de sortie, les manches courtes aussi. En ce début d'automne, le col roulé est encore bien rangé au fond du placard. En terrasse, Claire peaufine son bronzage, 19 degrés à onze heures, c'est autant qu'à Ajaccio (Corse). Juste en face, Hélène et Françoise n'ont pas hésité à se baigner de bon matin : "il fait à peu près 17 degrés dans l'eau, c'est l'été qui se prolonge, j'espère que ça va durer encore quelques jours ; c'est le paradis pour nous". C'est le paradis oui, mais la douceur interroge tout de même : "normalement à cette période-là, il fait quand même un peu moins doux, on se baigne tous les jours, on marche tous les jours en tee-shirt, donc, c'est quand même pas tout à fait normal" ; "il y a des interrogations à voir effectivement puisque sur les périodes, on a quand même un réchauffement général". Ce mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré en Bretagne. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann