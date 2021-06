Australie : les agriculteurs face à une impressionnante invasion de souris

Seules, elles semblent inoffensives, mais imaginez quand elles sont des millions. C'est le cas depuis plusieurs mois dans les fermes australiennes. Ces hordes de rongeurs sortent dans la nuit et s'immiscent partout. Les agriculteurs sont dépassés. "Nous sommes en train d'en attraper 400 par nuit. La première nuit, on en a eu 7 000 quand on a installé le piège", a précisé Col Tink. Elles ravagent les cultures, attaquent les réserves de céréales et par conséquent menacent le bétail. Selon Jérémy Hillam, le foin n'est même plus utilisable, car les souris pissent dessus. Si les brebis le mangent alors qu'elles sont enceintes, elles feront des fausses couches. Le phénomène était rare, mais il a tendance à se multiplier ces dernières années. Le réchauffement climatique serait en cause. L'hiver plus doux a entraîné la prolifération des souris. Alors chacun tente de lutter contre le fléau. Le gouvernement a aussi déployé les gros moyens. Il a utilisé l'emploi d'un pesticide surpuissant, interdit jusqu'alors sur le sol australien.