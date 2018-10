Automne : faut-il allumer son chauffage ?

L'automne s'installe dans le pays. Avec la baisse des températures, les nuits sont de plus en plus froides. Ce 1er octobre 2018, il fait à peine cinq degrés à Woippy, en Moselle. Avec un temps maussade et un froid humide, tout le monde n'est pas encore pressé d'allumer le chauffage. Dans les immeubles, par contre, le chauffage collectif a été rallumé plus tard que d'habitude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.