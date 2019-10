Automne : il est temps de faire réviser vos chaudières

Le mois d'octobre signe l'approche de l'hiver. L'occasion de vérifier son système de chauffage avant que les températures ne se rafraîchissent. À Seclin, dans le Nord, les entretiens des chaudières et des pompes à chaleur s'enchaînent chez les particuliers. Isabelle Watbled en a fait son métier. Elle en profite d'ailleurs pour donner quelques astuces à ses clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.