Automne : le cri d'amour du cerf débute

En cette saison d'automne, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement du brame de cerf. Dans un spectacle de joute verbale impressionnant, les mâles vont se disputer pour identifier qui est le plus dominant. D'ailleurs, la compétition peut aller jusqu'au combat physique. Au parc animalier de Sainte-Croix, un seul des treize grands mâles va pouvoir s'accoupler avec toutes les biches de l'enclos. Notons que la période d'accouplement ne dure que deux jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.