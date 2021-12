Automobile : ce qui change en 2022

Dès le 1er janvier, acheter un nouveau véhicule risque de vous coûter plus cher. La liste des voitures concernées par le malus écologique s'allonge. Une mauvaise nouvelle pour certains. Et ce n'est pas la seule augmentation. Dès le 1er février, les péages augmentent de 2%, soit quatre fois plus que l'an dernier. Autre nouveauté : pour inciter les Français à moins rouler, les publicités automobiles afficheront bientôt des messages. L'idée est de vous inciter à prendre le vélo ou à covoiturer. Cela nous rappelle un peu les aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés. L'avantage avec le vélo, c'est que vous ne risquez pas de dépasser les 30 km/h. De plus en plus de villes passent le cap en 2022. C'est le cas notamment de Lyon, Toulouse ou Bordeaux. Veillez à bien respecter ces limitations de vitesse car cette année, les nouveaux radars sont plus précis et de plus en plus nombreux. Objectif : atteindre les 4 700 dans l'Hexagone. Si vous avez quand même envie de changer de voiture, la prime à la conversion, elle, reste maintenue au moins jusqu'en juin prochain. TF1 | Reportage M. Poujol, J. Clouzeau