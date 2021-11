Automobile : chute record des ventes de voitures neuves

La pénurie mondiale de semi-conducteurs est la principale cause de la chute des ventes de voitures neuves. Il s'agit des puces électroniques omniprésentes dans les voitures récentes, sans lesquelles il est impossible d'en démarrer une aujourd'hui. Les constructeurs n'arrivent donc plus à livrer les clients en temps et en heure. Pour le groupe Stellantis, l'ancien PSA Peugeot-Citröen, c'est moins 38 % d'immatriculation sur un an, si c'est moins 29% pour le groupe Renault. Les immatriculations sont donc en chute libre, alors que les carnets de commandes sont au plus haut, du jamais-vu depuis un an. Il s'agit surtout d'un problème d'achat, mais pas de livraison. En effet, les constructeurs privilégient la fabrication des modèles chers, qui leur rapportent beaucoup d'argent comme les hybrides par exemple. Ces derniers représentent 25% du total des ventes de voitures neuves dans le pays, contre 9% pour les modèles électriques.