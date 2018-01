Automobile : l'Etat va-t-il mettre en place des péages urbains ?

Suite à la récente évocation du péage urbain à l'entrée des villes, le ras-le-bol des automobilistes est à son comble. Entre la hausse du carburant, l'augmentation du prix des stationnements et la nouvelle limitation de vitesse, les associations de conducteurs ne savent plus où donner de la tête. A partir du 20 mai 2018, le contrôle technique sera plus sévère, ce qui engendrera à nouveau une augmentation du coût. Les automobilistes se sentent exploités à tous les niveaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.