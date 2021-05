Automobile : la Citroën Ami 6 fête ses 60 ans

Son petit bijou, Charles Guineheux le conserve comme une relique, au chaud, dans son sous-sol. C'est une 2CV version familiale, une "grande petite voiture" comme le vantait la publicité de l'époque. Elle avait une lunette arrière inversée en forme de Z, jamais mouillée par la pluie. Charles a fait toute sa carrière à l'usine Citroën de Rennes (Ille-et-Vilaine), là où l'Ami 6 a précisément vu le jour. Cela fait 19 ans qu'il n'a pas mis les pieds à La Janais. Il a rendez-vous avec deux anciens collègues, Arsène Lonay et Maurice Lochet. Ils ont passé toute leur vie sur les chaînes de production de cette usine. Arsène n'a pas résisté à l'envie de passer derrière le volant, nostalgique de l'époque où il ne comptait pas son temps au travail. Jusqu'en 1971, plus d'un million d'exemplaires ont été vendus, un succès considérable à l'époque. Cette voiture est devenue leur madeleine de Proust, le témoin d'une époque révolue, mais encore bien présente. Comme les mythiques 2CV ou DS de Citroën, l'Ami 6 est aujourd'hui convoitée par les collectionneurs. Elle se vend entre 12 000 et 15 000 euros.