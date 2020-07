Automobile : la prime à la conversion va être prolongée, mais pas à l'identique

Beaucoup d'automobilistes peuvent bénéficier d'une aide de 3 000 euros pour remplacer leur vieux diesel par une voiture thermique neuve ou une occasion immatriculée l'année dernière. Depuis le 1er juin, le gouvernement propose aussi 5 000 euros d'aide pour un véhicule électrique. Notons que l'État consacre dix millions d'euros par jour pour financer la prime à la conversion. Celle-ci est cependant limitée à 200 000 véhicules et va bientôt céder la place à un autre dispositif moins généreux.