Automobile : la voiture hybride supplante le diesel

Quand on vous demande pourquoi vous avez acheté un véhicule hybride, vous répondez souvent la même chose : c'est économique. Beaucoup disent que c'est aussi pour moins polluer. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas acheter directement un modèle 100% électrique ? "Pour la recharger, ce n'est pas pas pratique", répond un automobiliste. D'autres franchissent tout de même le pas de l'électrique, mais ils ont souvent une bonne raison. "On a la chance d'avoir la charge directement dans le parking", confie une dame. C'est une première. Entre les hybrides et les électriques, il s'est vendu l'année dernière plus de véhicules électrifiés que de diesel, quasiment deux fois plus. Et ce succès s'explique en grande partie grâce aux véhicules hybrides. "Vous avez des petites voitures, d'autres de taille moyenne ou des grosses voitures. Elles sont toutes hybrides et cela intéresse de plus en plus les consommateurs", explique Luca Neyroz, directeur marketing de Toyota France. Côté prix, il faut compter 20 000 euros pour les véhicules neufs les moins chers. Les tarifs sont élevés, mais en 2021, les modèles hybrides ont fait l'objet de très nombreuses aides. TF1 | Reportage J. Cressens, G. Aguerre