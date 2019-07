Automobile : les contrôles techniques s'intensifient

Dès ce 1er juillet 2019, un durcissement des contrôles techniques sur les véhicules diesel a été mis en place. Avec des suivis plus sévères et plus précis, la facturation des garagistes revient plus chère. De plus, les prix ont déjà augmenté de plus de 12% en un an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.