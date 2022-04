Automobile : les passionnés ont rendez-vous à Lyon

Plus de deux ans qu'ils ont été privés de Salon. Et pour ce tout premier de l'année, les passionnés de voitures retrouvent des sensations qu'ils avaient perdu : "ça me manquait un peu de voir un petit peu les nouveautés", "c'est un plaisir retrouvé". De la voiture de compétitions aux véhicules Grand Tourisme, il y en a pour tous les goûts. Les yeux pétillent devant les belles américaines bien sûr, comme la mythique Ford Mustang. Le public est aussi en quête de sensations fortes. Au stand animation, ils se transforment en pilote de course. Un rêve pour beaucoup. Mais un Salon de l'automobile, c'est avant tout le lieu où l'on veut se renseigner sur les tout derniers modèles, en vue peut-être d'acheter. Cette année, les nouveautés sont nombreuses et comme on pouvait s'y attendre, l'électrique occupe une place centrale. Dans tous les cas, cette édition du Salon de l'automobile de Lyon est une réussite. Toutes les marques de constructeur y sont représentées. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus pendant les cinq jours d'exposition. TF1 - Reportage P. Ninine, A. Poupon