Automobile : les primes annoncées vont-elles vraiment inciter les Français à acheter ?

Le chef de l'Etat a annoncé un plan d'aide de huit milliards d'euros pour tout le secteur automobile. Mais force est de constater que les mesures qu'il propose n'intéressent pas vraiment les Français. Certains préfèrent entretenir leur ancien véhicule, un choix plus économique et plus écologique. D'autres, par contre, n'envisagent pas du tout de changer de voiture faute de moyens. Si ces primes sont une bonne nouvelle pour les professionnels, il leur reste encore à convaincre les acheteurs.