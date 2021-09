Automobile : les ventes de voitures automatiques dépassent désormais celles des manuelles

Aujourd'hui dans l'Hexagone, une voiture neuve sur deux possède une boîte automatique. D'ailleurs, dans les concessions automobiles, les conducteurs rencontrés ce mercredi vantent tous le plaisir de la conduite avec boîte auto. "C'est pour le confort de conduite et la tranquillité" ; "c'est surtout en ville quand on se trouve dans les bouchons où on n'a pas constamment besoin d'aller faire appel à la pédale d'embrayage", expliquent-ils. Désormais, la boîte automatique a fait évoluer le design à l'intérieur des voitures. Ici, on trouve des leviers en cuir et même en cristal. Dans une voiture entièrement électrique, plus de levier du tout pour avancer ou reculer. Il suffit juste d'appuyer sur des boutons. Mais il y a aussi un autre argument économique en faveur de la boîte auto. "La fiscalité, c'est-à-dire le malus écologique qui est imposé dans le pays allant de 750 à 1 000 euros sur les boîtes mécaniques, le choix se fait par le plaisir de conduire et forcément par le coût économique", explique Jean-Paul Lempereur, président du groupe Lempereur. Puis, de plus en plus de jeunes passent leur permis en boîte automatique uniquement.