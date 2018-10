Des automobilistes mécontents face à la hausse des prix des carburants

Une pétition a été lancée par des automobilistes pour contester la hausse des prix des carburants. Elle a déjà franchi les 500 000 signatures. Dans ce contexte, une opération escargot a été organisée le 29 octobre 2018 en Haute-Savoie. Alain Duhamel, le PDG de Duhamel Déménagement et Transport, a expliqué les conséquences de cette hausse sur son entreprise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.