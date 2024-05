Autoroute A13 : de nouvelles fissures inquiétantes

Ce samedi matin, il y a une portion de l'A13 où s'affairent encore les entreprises mandatées par la préfecture. D'après nos informations, elles sont en train de carotter la chaussée pour analyser plus finement encore à quel point le terrain bouge, car il est là le nouveau problème. À raison d'un millimètre par jour, le sol se déplace encore. Les travaux devaient être finis pour le 1er mai, mais rien ne se passe comme prévu. Les mouvements de terrain se concentrent à l'ouest de Paris. Les premières fissures sont apparues en surface. Elles ont été colmatées le week-end dernier. Ce qui inquiète la préfecture, c'est que d'autres sont apparues à quatre mètres sous la chaussée, au niveau des canalisations. Et ce sont les fissures, derrière un mur de soutènement, qui s'agrandissent. Une réunion d'experts aura lieu ce lundi pour faire le point sur la situation, et préciser le calendrier d'ouverture. Pour éviter l'A13, les voitures passent souvent en ville. Les habitants se plaignent de ralentissement, surtout le matin et le soir. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Beringer