Autoroute des vacances : à la rencontre des patrouilleurs

Ce vendredi matin, les patrouilleurs sur l'autoroute A10 ont récupéré une planche de surf juste avant la barrière de péage de Saint-Arnoult. "C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement", confie Bryan Gonnot, agent routier. Pour ce dernier, c'est le début d'une vacation de huit heures. Seul dans son fourgon, il doit sécuriser son secteur, soit environ 80 km. Ce vendredi, jour de départ, est particulièrement surveillé par les agents. "On est sur le qui-vive pour veiller à la bonne fluidité et la sécurité de tout le monde", a-t-il confié. Les patrouilleurs veillent également sur les comportements dangereux. C'est le cas d'un automobiliste qui n'hésite pas à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour récupérer un objet sur la banquette arrière. Autre infraction fréquente : les appels en roulant. Sur une aire de repos, le patrouilleur en profite pour échanger avec des vacanciers et leur montrer les bonnes pratiques. C'est le cas de bien arrimer les vélos ou encore ne pas jeter les ordures n'importe où mais les déposer dans des bacs spécialement prévus sur les aires de repos.