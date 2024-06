Autoroute inondée, villages saturés

C'est comme cela depuis cinq jours, un flot ininterrompu de camions, de voitures... du jamais-vu pour Michel Lorentz, le maire de cette commune de 2 300 habitants. D'après lui, 20 000 véhicules par jour désormais, contre 8 000 d'ordinaire. C'est la conséquence directe des inondations de la semaine dernière. Jeudi, l'une de nos équipes avait pu filmer cette parcelle engorgée. Aujourd'hui, l'eau bloque toujours la moitié de la voie et amène les véhicules à emprunter les villages voisins. Face à l'afflux de camions, les commerçants sont les premiers touchés, ce bureau de tabac a perdu 70 % de son chiffre d'affaires. Un quart de clients en moins pour ce restaurant juste à côté de la route, problème de bruit, mais pas seulement. Même si l'autoroute n'est plus complètement bloquée, de nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours et risquent de retarder les opérations de pompage, de quoi alimenter à nouveau ces records de pluies, que le pays n'avait pas connu depuis 1988. TF1 | Reportage K. Yousfi, E. Shings